Honoring Madera South Stallions Spring Sports Seniors

Wendy Alexander/The Madera Tribune

Madera South boys volleyball senior Jared Guglielmana shows correct form in returning a hit during the Stallions’ lone home match this season.

Baseball

Joel Guillen

Leo Hernandez

Jonathan Uribe

Lawrence Espinoza

Elijah Bertoncini

Leandro Frausto

Softball

Monique Martinez

Jocelyn Ochoa

Eliana Tovar

Taylor Valerio

Boys Volleyball

Jared Guglielmana

Julian Galvan

Sebastian Moreno

Riley Maciel

Joseph Chavez

Eddie Aguilar

Oscar Estrada

Alan Herrera

Boys Tennis

Miguel Vasquez

Gerardo Acevedo

Juan Maravilla

Boys Golf

Alex Arballo

Alexis Rodriguez

Swimming and Diving

Melanie Prichard

Juleona Ruiz

Anahi Perez

Jatzelle Salazar-Lopez

Jacob Bravo

David Daggs

Ryan Garcia

Andres Perez-Cardenas

Manuel Mora

Ismael Sanchez

Tiasia Smith

Track and Field

Celeste Alvarez

Matthew Bolanos

Jaden Cisneros

Monika Gutierrez

Fernando Hernandez

Francisco Maciel

Dariana Miramontes

Luis Ortega

Kenya Perez

Daniel Torres

Elisa Vega

Emily Zamudio

Andrew Joaquin

Javen Haans

Elgar Garcia

Debora Crespin

Nataria Price

Eduardo Martinez

Johanie Mora

Devon Ybarra

Justin Webb